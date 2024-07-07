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Царьград

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Массовая драка русских родителей против мигрантов на детской площадке в Краснодаре: что произошло

Массовая драка русских родителей против мигрантов на детской площадке в Краснодаре: что произошло

В Краснодаре подрались русские отцы с отцами детей-мигрантов. Рассказываем, что произошло.В Краснодаре на улице Лавочкина произошел инцидент между местными жителями и группой мигрантов.

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Комментарии
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Eduard
Чурбаны совсем обнаглели!
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