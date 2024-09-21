Европа напрашивается на апокалипсис: Лукашенко готов нажать на кнопку

Согласен! Им Украина,чтр Эфиопия,но нет нагло лезут в войну!

Eduard

Я всегда писал,что в ЕС и загоняют страны,для войны с Россией.В открытуювам это не скажут,но это идетям понятно.Германия и Франция свре получили,решили побольще стран загнать!