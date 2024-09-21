Нападение на Белоруссию — это Третья мировая. Польша и Прибалтика играют с огнем, поэтому сгорят первыми Нападение на Белоруссию будет означать начало Третьей мировой войны.
Европа напрашивается на апокалипсис: Лукашенко готов нажать на кнопку
Комментарии
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Eduard
Согласен! Им Украина,чтр Эфиопия,но нет нагло лезут в войну!
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1 д.
Eduard
Я всегда писал,что в ЕС и загоняют страны,для войны с Россией.В открытуювам это не скажут,но это идетям понятно.Германия и Франция свре получили,решили побольще стран загнать!
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1 д.
Eduard
Прибалтика изначально территория России,она ею куплена.Эти народы обысные жулики крестьяне! Пора вернуть!
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1 д.
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