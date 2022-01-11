«Львов» отправил Шину в аренду в «Актобе»

Бразильский нападающий Рожерио дос Сантос Алвес, известный как Шина, перешел из «Львова» в «Актобе». Официальный сайт «Львова» информирует, что 25-летний бразильский центрфорвард арендован казахстанской командой до 31 декабря 2022 года.
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