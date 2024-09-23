Занесло: премьер-министр Дании призвала отменить все запреты на удары по России

Метте Фредериксен призвала отказаться от всех красных линий в украинском конфликте.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с требованием отменить все ограничения по ударам западным оружием вглубь территории России.
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