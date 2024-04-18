https://t.me/SergeyKolyasnikov. По поводу 78 отдела полиции УМВД по Санкт-Петербургу, где избили пикетчиков против нелегальной миграции, включая участника СВО - глава СК Бастрыкин как раз поручил возбудить уголовное дело.
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