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Закон и Порядок

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По поводу 78 отдела полиции УМВД по Санкт-Петербургу

По поводу 78 отдела полиции УМВД по Санкт-Петербургу

https://t.me/SergeyKolyasnikov. По поводу 78 отдела полиции УМВД по Санкт-Петербургу, где избили пикетчиков против нелегальной миграции, включая участника СВО - глава СК Бастрыкин как раз поручил возбудить уголовное дело.

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