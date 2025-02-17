Профессор Цикунов заявил, что ПТСР вызывает необратимые изменения в работе мозга

Заведующий лабораторией психофизиологии эмоций, доктор медицинских наук, профессор Сергей Цикунов рассказал, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может появиться у человека после потери близкого, либо из-за терактов и боевых действий.
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