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Профессор Цикунов заявил, что ПТСР вызывает необратимые изменения в работе мозга

Заведующий лабораторией психофизиологии эмоций, доктор медицинских наук, профессор Сергей Цикунов рассказал, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может появиться у человека после потери близкого, либо из-за терактов и боевых действий.

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