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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Сергей Хоменок: снайперская работа.

Сергей Хоменок: снайперская работа.

Вы знаете, зачем в шинах сверлят отверстия? Нет, хулиганство тут не при чем. Это необходимая часть технологического процесса, пояснил начальник цеха вулканизации ЗКГШ Сергей РОМАНОВСКИЙ и предложил пообщаться со специалистом, выполняющим эту операцию.

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