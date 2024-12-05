Сергей Хоменок: снайперская работа.

Вы знаете, зачем в шинах сверлят отверстия? Нет, хулиганство тут не при чем. Это необходимая часть технологического процесса, пояснил начальник цеха вулканизации ЗКГШ Сергей РОМАНОВСКИЙ и предложил пообщаться со специалистом, выполняющим эту операцию.