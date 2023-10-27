Скульптуры-призраки, животные из коряг, портреты из обломков древесины и другой эксклюзив от совреме

Ни для кого не секрет, что природа - самая талантливая мастерица. А если художник вступает с ней в альянс и вкрапляет свою художественную идею в ее творения, то из этого непременно может получиться нечто неординарное и удивительное.
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