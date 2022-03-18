Президент лиги Naiza примет участие в Кубке Республиканской Гвардии РК

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала примет участие в Юбилейном соревновании на переходящий Кубок Республиканской Гвардии РК посвященный ко Дню создания республиканской гвардии «Улан».

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