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Царьград

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Официальный ресурс: в Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

Официальный ресурс: в Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, сообщает официальный ресурс по оповещению граждан.

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