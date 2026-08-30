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Ice-T Made His Law & Order Debut In The Franchise's Only Movie — But Not As Fin

Ice-T Made His Law & Order Debut In The Franchise's Only Movie — But Not As Fin

Ice-T has played Fin in well over 500 episodes of Law & Order: SVU, but one appearance earlier in the franchise had him play an entirely different character.

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