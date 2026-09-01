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Ольга Зуева заявила, что Данила Козловский не платит алименты на дочь

Ольга Зуева заявила, что Данила Козловский не платит алименты на дочь

Актриса Ольга Зуева заявила, что Данила Козловский не выплачивает алименты на их общую дочь. По словам артистки, решить вопрос мирным путем не удалось, поэтому она обратилась в суд.

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