Ледовая мощь страны куётся здесь: Путин приехал на судоверфь «Звезда» в Приморье

Владимир Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне. Визит главы государства на производственную площадку в Приморье носит рабочий характер и встроен в график контроля за стратегическими проектами — визит проходит на фоне стартовавшего во Владивостоке Восточного экономического форума.