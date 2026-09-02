Ледовая мощь страны куётся здесь: Путин приехал на судоверфь «Звезда» в Приморье

Владимир Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне. Визит главы государства на производственную площадку в Приморье носит рабочий характер и встроен в график контроля за стратегическими проектами — визит проходит на фоне стартовавшего во Владивостоке Восточного экономического форума.
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