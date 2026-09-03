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«Был отцовский лещ». У Семака и Соболева случился негативный разговор после поражения «Зенита» от «Спартака»

«Был отцовский лещ». У Семака и Соболева случился негативный разговор после поражения «Зенита» от «Спартака»

У главного тренера «Зенита» Сергея Семака и нападающего петербургской команды Александра Соболева случился негативный разговор после поражения от «Спартака».

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