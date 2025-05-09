Антифашисты в Нидерландах осудили Канаду за сокрытие имен нацистов

Отказ властей Канады обнародовать имена нацистов, укрывшихся на ее территории после Второй мировой войны, можно расценить как попытку сокрытия собственной преступной внешней политики, заявил в беседе с РИА Новости представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот.
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