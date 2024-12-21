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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«УЕФА хочет вернуть Россию в соревнования, но пока ситуация в мире не поменяется, сложно будет снять ограничения». Колосков о санкциях

Ранее такую возможность допустил президент РФС Александр Дюков. «Начнем с того, что есть большая разница между допуском фигуристов и футболистов.

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