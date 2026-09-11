Foreign Affairs: Россия превосходит США в опыте наземной войны нового поколения

Россия обладает уникальным опытом ведения наземной войны нового поколения, который даёт ей преимущество почти перед любыми другими вооружёнными силами, включая американские, пишет Foreign Affairs.
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