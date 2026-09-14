«Предприятию нужна не отдельная услуга, а система сопровождения»: Владимир Архипенков — о новом направлении ТПП и развитии внешнеэкономической деятельности  

18 августа 2026 года ООО «ТПП67 ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР» получило статус таможенного представителя и было включено Федеральной таможенной службой России в официальный реестр таможенных представителей под регистрационным номером 2157.
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