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Шакире грозит восемь лет тюрьмы

Шакире грозит восемь лет тюрьмы

Испанский суд во вторник официально обязал колумбийскую суперзвезду Шакиру предстать перед судом по обвинению в неуплате подоходного налога в размере 14,5 млн евро (14,31 млн долларов), как говорится в судебном документе, опубликованном во вторник.

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