Большой материал об уклонении украинцами от военного призыва опубликовала французская Le Figaro. Граждане так называемой «незалежной» всеми правдами и неправдами пытаются избежать отправки на фронт, отмечает старейшее издание европейской страны.
Большой материал об уклонении украинцами от военного призыва опубликовала французская Le Figaro. Граждане так называемой «незалежной» всеми правдами и неправдами пытаются избежать отправки на фронт, отмечает старейшее издание европейской страны.
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