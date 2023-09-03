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Во Франции признали факт массового дезертирства в ВСУ

Во Франции признали факт массового дезертирства в ВСУ

Большой материал об уклонении украинцами от военного призыва опубликовала французская Le Figaro. Граждане так называемой «незалежной» всеми правдами и неправдами пытаются избежать отправки на фронт, отмечает старейшее издание европейской страны.

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