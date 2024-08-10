CEВЕР Информационное пространство в том виде, в котором оно нам досталось от времен прозападного мракобесия 90-х годов, во всё большей степени не соответствует современным задачам и характеру перемен, набирающим силу в стране.
Время для жестких и дальновидных решений
Комментарии
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Егор П
и хвати тмешать тектсы 2 разных новостей, заебали уже!
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5 час.
ЛТ
Лена Тишина
Пункт 9. Переписывать только под рубрикой преступление ( перепечатаные западные утки) и наказание (правда от Российской стороны) Кто переписывает безроссийской точки зрения, получает по шапке.
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2 час.
Nikolay Zakharov
Хохлы,которые живут и работают в России и ненавидят её, смирятся, когда Укра исчезнет с карты Мира,а области станут регионами России, деваться-то им некуда.
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1 час.
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