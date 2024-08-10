Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 871 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Свириденко
    Хороший вопрос задал кто-то, ой, хороший: почему за три года демилитаризации и денацификации Украины страдают террито...Легенда о "Киеве ...
  • Вячеслав Дегтярев
    интервью его никто из форумских не слышал а обгадили его по полной..... проверил кто его обгадил - а оказалось что эт...Дерипаска нарушил...
  • Аудрюс
    У всех белорусов есть фишка! Это картошки не надо - дай поговорить о российских олигархах!Дерипаска нарушил...

Время для жестких и дальновидных решений

Время для жестких и дальновидных решений

CEВЕР Информационное пространство в том виде, в котором оно нам досталось от времен прозападного мракобесия 90-х годов, во всё большей степени не соответствует современным задачам и характеру перемен, набирающим силу в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Егор П
и хвати тмешать тектсы 2 разных новостей, заебали уже!
Ответить
5 час.
ЛТ
Лена Тишина
Пункт 9. Переписывать только под рубрикой преступление ( перепечатаные западные утки) и наказание (правда от Российской стороны) Кто переписывает безроссийской точки зрения, получает по шапке.
Ответить
2 час.
Nikolay Zakharov
Хохлы,которые живут и работают в России и ненавидят её, смирятся, когда Укра исчезнет с карты Мира,а области станут регионами России, деваться-то им некуда.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх