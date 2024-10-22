Мошенники в масках судебных приставов в Бурятии

В последнее время участились случаи мошенничества среди жителей Республики Бурятия. Злоумышленники создают поддельные аккаунты высокопоставленных чиновников Федеральной службы исполнения наказаний (ФССП) в мессенджере Telegram, в том числе начальника ведомства Петра Ертанова и двух его заместителей Константина Щукина и Алексея Бардонова.