Выявлен новый тип сахарного диабета

Диабет, связанный с недостаточным питанием, — как правило, поражающий худых, недоедающих подростков и молодых взрослых людей в странах с низким и средним уровнем дохода — теперь официально признан отдельной формой заболевания, известной как диабет 5-го типа.
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