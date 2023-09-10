За головой Пашиняна! Ереван утверждает, что 12 тысяч вагнеровцев уже в Армении

Борис Леонтьев

Что меня умиляет во всех этих сообщениях про ЧВК "Вагнер" так это количество её бойцов. 2,5 дивизии (25 тысяч) сейчас в Белоруссии, дивизия (12 тысяч) в Армении, а ведь большинство так и воюет в Донбассе, да ещё и в Африке "вагнеровцев" как Педров в Бразилии. Не ЧВК, а самая крупная армия мира. Не даром её на Западе так боятся, а ляхи с чухонцами - те вообще только на памперсы и работают. Вот и Пашинян обосрался.😇