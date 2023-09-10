Ах, вот где все вагнеровцы! А то мы их - обыскались! Нашли армяне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян через свои подконтрольные ресурсы обвинил Россию в желании устроить переворот в Армении.
За головой Пашиняна! Ереван утверждает, что 12 тысяч вагнеровцев уже в Армении
Комментарии
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Светлана Петрова
Все зависит от того что предпринимает запад, если пророссийских сил нет, плохо, лучше действовать через аомян и карабах, избежать кровопролития, если такое возможно
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1 час.
Борис Леонтьев
Что меня умиляет во всех этих сообщениях про ЧВК "Вагнер" так это количество её бойцов. 2,5 дивизии (25 тысяч) сейчас в Белоруссии, дивизия (12 тысяч) в Армении, а ведь большинство так и воюет в Донбассе, да ещё и в Африке "вагнеровцев" как Педров в Бразилии. Не ЧВК, а самая крупная армия мира. Не даром её на Западе так боятся, а ляхи с чухонцами - те вообще только на памперсы и работают. Вот и Пашинян обосрался.😇
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1 час.
ПМ
Плезиозавров Матвей
А с чего автор решил,что в Армении три миллиона армян?Потому что так сказали сами армяне?Сам автор говорит,что армяне патологические лгуны и лгут как дышат.Российские официальные источники заявляли,что реально в Армении около миллиона армян.Из этого и надо исходить.
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52 мин.
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