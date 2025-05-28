Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Надежда
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Но есть и хорошие новости. Роспотребнадзор завернул 400 тонн гнилых овощей из Азербайджана

Но есть и хорошие новости. Роспотребнадзор завернул 400 тонн гнилых овощей из Азербайджана

Но есть и хорошие новости. Роспотребнадзор завернул 400 тонн гнилых овощей из Азербайджана Об этом рассказали азербайджанские СМИ:Кроме того, в ходе вторичной проверки на таможенно-логистическом терминале «Виадук» в 18 партиях с томатами, картофелем и яблоками весом более 400 тонн, поступившей из Азербайджана, «были выявлены вредители – южноамериканская томатная моль, восточная плодожорка и картофельная моль».

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