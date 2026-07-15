В сети появилось фото Даши Жуковой с пятым ребёнком

В сети появилось предполагаемое первое фото бывшей жены Романа Абрамовича Даши Жуковой с пятым ребёнком — её младшим сыном Александром от нынешнего мужа, наследника династии греческих миллиардеров Ставроса Ниархоса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии