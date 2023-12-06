Политика как он...
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Политика как она есть

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Принеси мне голову прекрасного принца

«Принеси мне голову прекрасного принца».Есть у Шекли и Желязны такая трилогия. Я, правда, не осилил – при общей любви к творчеству обоих, первую прочитал и не зашло, дальше не стал (бывает).

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Комментарии
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И
Искандер
&quot;Мы строим новый мир&quot;. А зачем тащить в &quot;новый&quot;, прекрасный мир сволочь из &quot;старого&quot;? НА ФОНАРЬ!
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11 час.
Христос Второй
Благие надежды .
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11 час.
ИА
Ирина Александровна
Принуждение к выгодным для нас соглашениям и условиям? Как же и кого мы будем принуждать, если не сможем даже вырвать из их рук и казнить военных преступников и карателей?
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