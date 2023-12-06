«Принеси мне голову прекрасного принца».Есть у Шекли и Желязны такая трилогия. Я, правда, не осилил – при общей любви к творчеству обоих, первую прочитал и не зашло, дальше не стал (бывает).
Принеси мне голову прекрасного принца
Комментарии
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И
Искандер
"Мы строим новый мир". А зачем тащить в "новый", прекрасный мир сволочь из "старого"? НА ФОНАРЬ!
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11 час.
Христос Второй
Благие надежды .
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11 час.
ИА
Ирина Александровна
Принуждение к выгодным для нас соглашениям и условиям? Как же и кого мы будем принуждать, если не сможем даже вырвать из их рук и казнить военных преступников и карателей?
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6 час.
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