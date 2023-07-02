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О поддержке В.В. Путина

О поддержке В.В. Путина

Прочла обращение Натальи Грэйс, Одного из самых популярных психологов и бизнес-тренеров в России:"Знаете, ребята, а ведь нашему президенту сейчас невыносимо горько, больно и тяжело, и решения трудные, и тысячи санкций удушающих, и предатели подстрекают людей к беспорядкам.

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