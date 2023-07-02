О поддержке В.В. Путина

Прочла обращение Натальи Грэйс, Одного из самых популярных психологов и бизнес-тренеров в России:"Знаете, ребята, а ведь нашему президенту сейчас невыносимо горько, больно и тяжело, и решения трудные, и тысячи санкций удушающих, и предатели подстрекают людей к беспорядкам.
Популярные статьи
- "Самурай превратился в западную гейшу": Подписанный Путиным закон вызвал шквал негодования в Токио. Японцы пообещали, что русские пожалеют
- Запад задумчиво жует русский лапоть: Как растерянное НАТО приходит в себя после грубой ошибки
- Цена «Марша Справедливость». Двенадцать пилотов ВС РФ погибли за день мятежа
Свежие комментарии