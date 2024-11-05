Никаких убедительных доказательств того, что солдаты КНДР действительно есть на курском фронте президент Незалежной не привел, зато пожаловался в своем вечернем обращении, что западные партнеры не спешат реагировать на слухи и не торопятся с «допомогой для перемоги».
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