НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Зеленский насчитал 11 тысяч северокорейцев на курском фронте

Зеленский насчитал 11 тысяч северокорейцев на курском фронте

Никаких убедительных доказательств того, что солдаты КНДР действительно есть на курском фронте президент Незалежной не привел, зато пожаловался в своем вечернем обращении, что западные партнеры не спешат реагировать на слухи и не торопятся с «допомогой для перемоги».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх