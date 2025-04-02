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Чем для детей полезны занятия в театральной студии

Чем для детей полезны занятия в театральной студии

Разбираемся по случаю Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта. Дмитрий Ермак Актёр театра и кино, лауреат премии «Золотая Маска», основатель школы мюзикла OVATION Источник: пресс-служба Развивают эмпатию и воображение Эмпатия, или умение сопереживать, — это базовый навык актера, без которого перевоплощение на сцене становится невозможным.

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