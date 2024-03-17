Атака беспилотников на Славянский НПЗ: что известно к этому часу?

В ночь на 17 марта вражеские БПЛА нанесли удар по Славянскому НПЗ, погиб один человек.Минувшей ночью около трёх часов утра несколько беспилотников попытались атаковать Славянский НПЗ По информации ЕДДС Славянского района,БПЛА противника удалось нейтрализованы, но в результате падения одного из аппаратов вспыхнул пожар.