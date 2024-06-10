Вопрос врачу: «Можно ли давать детям лекарства для взрослых, но в меньшей дозировке?»

фото: iStockphotoМы живем на даче, врачи далеко. Вопрос: если у ребенка поднялась температура, разболелась голова или возникла диарея, а детских лекарств под рукой нет, можно ли использовать те препараты, что принимают взрослые, но в меньшей дозировке?Анна, 30 лет Владимир Пузыревич Педиатрия Педиатр клиники «АБИА» Детская и взрослая фармакология В общей аптечке всегда должно быть разграничение на «взрослые» и «детские» формы препаратов.