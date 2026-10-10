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Иркутск Сегодня

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Губернатор Иркутской области проинспектировал ремонт дороги на Байкал

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил ход работ по ремонту участков автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир, ведущей на озеро Байкал.

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