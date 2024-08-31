СК начал проверку после пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Следователи устанавливают обстоятельства пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке, проводится проверка, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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