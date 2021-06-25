Тест на Ваш образ жизни – На что обратили внимание? Как можно назвать Ваш образ жизни? Деловой? Свободный? Упорядоченный? Духовный? Это важно знать, для того чтобы пойти на продуктивные изменения, если Вас не устраивает существующее положение дел.