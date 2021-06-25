Тест на Ваш образ жизни – На что обратили внимание? Как можно назвать Ваш образ жизни? Деловой? Свободный? Упорядоченный? Духовный? Это важно знать, для того чтобы пойти на продуктивные изменения, если Вас не устраивает существующее положение дел.
Тест на Ваш образ жизни – На что обратили внимание? Как можно назвать Ваш образ жизни? Деловой? Свободный? Упорядоченный? Духовный? Это важно знать, для того чтобы пойти на продуктивные изменения, если Вас не устраивает существующее положение дел.
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