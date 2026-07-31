Ошеломляющий ночной удар по Киеву и Западенщине: Предприятия компании Fire Point демилитаризировали досуха

Юрий Ильинов

ВС РФ нанесли критический удар по глубоким тылам ВСУ Российская армия приступила ко второму этапу изоляции Украины от западных поставок вооружения. В ночь на 30 июля ВКС России нанесли массированный огневой удар по глубоким приграничным областям противника, в том числе, чтобы начать операцию по блокировке сухопутных логистических коридоров. Об этом рассказал военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов. Эксперт также рассказал, где конкретно Запад будет искать дополнительные лазейки, чтобы передать Украине вооружение и технику. Напомним, что в ночь на 30 июля российская армия нанесла массированный комбинированный удар по западным областям Украины. В сторону противника были запущены 78 ракет. Основной удар пришёлся по Киеву, центральным областям и западной части страны, где размещены авиационные предприятия, склады, аэродромы, учебные центры и производства, связанные с беспилотниками. В операции участвовали крылатые ракеты Х-101, «Калибр», баллистические ракеты «Искандер-М», КН-23, а также модифицированные баллистические ракеты и гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Глава Николаевского подполья Сергей Лебедев отмечает, что главный смысл ночной атаки — одновременно нанести удар по авиации противника, производству беспилотников и логистике. «Западная Украина долго использовалась как относительно безопасный тыл, куда переносили ремонт, производство и хранение военных грузов. Теперь удары снова дошли до Львова, Калуша, Хмельницкого и Винницкой области. Переброска украинских комплексов ПВО на прикрытие Киева и других направлений открыла новые коридоры для российских крылатых ракет», — отметил он. Заслуженный военный летчик Владимир Попов, между тем, напомнил, что Россия продолжает изолировать Украину от поставок оружия. — Как и планировалось, после ударов по Одесским и Херсонским портам, через которые шли западные поставки, мы нанесли массированный удар по глубоким тылам Украины — Львовщине, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областям, — говорит он. — Это необходимо делать, чтобы отрезать и эти логистические пути. Мы заблокировали украинские порты, и теперь противник вынужден пользоваться сухопутными коридорами для поставок оружия с Запада. Тем самым мы также дали понять Украине и Западу, что отслеживаем поставки и бьём именно для того, чтобы ещё и перерезать логистические пути и создать критические условия для применения средств поражения вглубь нашей территории. — Если мы заблокируем и сухопутные коридоры, какие еще варианты снабжения ВСУ останутся у Запада? — Варианты есть. Думаю, что все-таки действует румынский коридор через Дунай. Там мы тоже работали, но не так массированно. Поэтому лазейка есть. Не исключаю, что противник будет использовать более широко Польшу. Скорее всего, сейчас Франция, Германия начнут переговоры с поляками, чтобы те открыли дополнительные пункты пропуска грузов, скажем, в районе Луцка. Могут, кстати, также проявиться возможности по созданию «воздушного моста» силами НАТО. Если это произойдет, то, уверен, что буквально дней через десять с нашей стороны начнутся активные удары по аэродромам. Сегодняшние удары аэродромам и авиазаводам — это сигнал противнику, что попытки организовать «воздушный мост» нами будут пресекаться. Деваться противнику некуда. Чтобы возобновить черноморский морской трафик, нужно восстановить разрушенные нами причалы, портовую инфраструктуру. Но даже если они успеют это сделать, мало найдет смелых, кто рискнет идти по морю, потому что оно под нашим контролем. У нас есть все возможности для морской блокады. — Несмотря на то, что мы наносим очень мощные удары, противник не спешит сдаваться, на поле боя пытается контратаковать… — Дело в том, что накопительный период у противника все-таки был очень большой. Поэтому арсеналы у них заполнены и критического положения пока нет. Однако рано или поздно истощение поставок станет заметным. Думаю, мы его почувствуем уже в сентябре-октябре, если изоляция Украины продолжаться, и Запад не слишком активно будет заниматься поиском новых логистических путей. Все зависит от того, будет ли Запад настроен продолжать поставлять вооружение под нашим обстрелами. Посмотрим, у кого будет больше напора.