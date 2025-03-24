Контакт под контролем

Растегаев про летние шины Gislaved и наследие завода Continental[{"type":"announce","attr":{},"content":"Год 2014-й: в большом сравнительном тесте Авторевю на полигоне компании Michelin лучшими летними шинами становятся ContiPremiumContact 5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии