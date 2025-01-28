Трамп инициирует переименование Мексиканского залива в Залив Америки

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. Google Maps обновит название после подтверждения изменений Информационной системой географических названий.
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