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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев отразил 28 из 29 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча. Он лидер сезона НХЛ по победам – 18

«Колорадо» обыграл «Блюз» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Вратарь «Эвеланш» одержал 18-ю победу в сезоне и стал единоличным лидером по их числу в текущем сезоне.

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