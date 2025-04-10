Астраханская область готовится провести 150 массовых мероприятий за месяц

Правоохранители проверят всех владельцев оружия, проживающих вблизи мест проведения праздников. Об этом стало известно во время заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона под руководством губернатора Игоря Бабушкина.
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