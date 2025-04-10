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Астраханская область готовится провести 150 массовых мероприятий за месяц

Астраханская область готовится провести 150 массовых мероприятий за месяц

Правоохранители проверят всех владельцев оружия, проживающих вблизи мест проведения праздников.  Об этом стало известно во время заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона под руководством губернатора Игоря Бабушкина.

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