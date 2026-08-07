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Новости Тамбова

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Михаил и София против Андрэ и Лукерьи: как тамбовчане называли детей в 2026 году

Михаил и София против Андрэ и Лукерьи: как тамбовчане называли детей в 2026 году

Фото: Управление ЗАГС города Тамбова Читайте также: Жители Токарёвского округа пожаловались на две тысячи тонн помёта возле Битюга (сегодня, 10:00) Гаражную амнистию в Тамбовской области предложили продлить до 2031 года (вчера, 12:27) На АЗС «Роснефти» в Мичуринске дважды отпустили бензин в канистры вопреки запрету (05.

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