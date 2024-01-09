Defence24: Русский спецназ под Сумами ходит через границу с Украиной, как к себе домой

Концентрация наших элитных ДРГ на этом направлении может свидетельствовать о подготовке мощного удара на Харьков Сергей Ищенко На фото: бойцы российского добровольческого диверсионно-разведывательного отряда (Фото: Алексей Коновалов/ТАСС) Похоже, что-то серьёзное назревает на участке границы украинской Сумщины и нашей Курской области.