БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Defence24: Русский спецназ под Сумами ходит через границу с Украиной, как к себе домой

Defence24: Русский спецназ под Сумами ходит через границу с Украиной, как к себе домой

Концентрация наших элитных ДРГ на этом направлении может свидетельствовать о подготовке мощного удара на Харьков Сергей Ищенко На фото: бойцы российского добровольческого диверсионно-разведывательного отряда (Фото: Алексей Коновалов/ТАСС) Похоже, что-то серьёзное назревает на участке границы украинской Сумщины и нашей Курской области.

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