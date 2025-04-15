Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Не становитесь жертвой пропаганды

Не становитесь жертвой пропаганды

Когда  вчера  некоторые товарищи, которые  нам  совсем не товарищи,  начали размазывать  сопли и    делать  плак-плак  по   якобы  погибшему в  Сумах украинскому мирняку, я   сразу   же  сказала, что   хныкать и выражать  укропам  соболезнования могут  только  беглые   хохлы (ну, все   эти   пихвы, подляки, члененки,  псарёвы и пр.

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