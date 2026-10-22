Цена на газ в США упала до 2,7 USD/млн BTU, в Европе скорректировалась до 1033 USD за 1000 м³. Эксперт Алексей Грищенко объяснил механизмы ценообразования на мировом рынке газа.
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