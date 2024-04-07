Небезопасные гости: как избавиться от слизней в доме и погребе Алёна ЮрьеваСлизни в погребе, подвале или доме могут стать настоящей проблемой, вызывая не только неприятные ощущения, но и угрозу для здоровья и сохранности продуктов.