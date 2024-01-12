Восток — дело громкое. Коалиция во главе с США может увязнуть в войне против Йемена

США и Британия бомбят города Йемена, хуситы в ответ бьют по их кораблям Очередное обострение ситуации произошло на Аравийском полуострове — американская и британская авиация нанесли в ночь на 12 января 23 авиаудара по столице Йемена — городу Сана и по некоторым друг им населенным пунктам.
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