Восток — дело громкое. Коалиция во главе с США может увязнуть в войне против Йемена

США и Британия бомбят города Йемена, хуситы в ответ бьют по их кораблям Очередное обострение ситуации произошло на Аравийском полуострове — американская и британская авиация нанесли в ночь на 12 января 23 авиаудара по столице Йемена — городу Сана и по некоторым друг им населенным пунктам.