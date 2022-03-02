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В Госдуме РФ сообщили условия конфискации сбережений россиян

В Госдуме РФ сообщили условия конфискации сбережений россиян

В Госдуме РФ назвали условия, при котором сбережения россиян будут арестованы. По словам депутата Госдумы РФ Николая Арефьева, накопления населения РФ будут конфискованы в случае блокировки всех денежных средств России, которые находятся за рубежом.

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