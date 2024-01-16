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  • Natalija Osminina
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Уйти в самоволку, попасть в сборную США и клясть русских с телеэкранов: Сколько выдержат попавшие в розыск спортсмены?

Уйти в самоволку, попасть в сборную США и клясть русских с телеэкранов: Сколько выдержат попавшие в розыск спортсмены?

НАГЛАЯ ПРАВДА Тема поведения российских спортсменов в условиях введения западными государствами санкций, конечно, относится не только к их профессиональной деятельности, но имеет гораздо более широкий выход на отношение к родине.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Фамилия  Бида - украинского происхождения,  от  слова &quot;бида&quot; -то есть &quot;беда&quot;, &quot;неприятности&quot;. Судя по всему эту семейку неприятностей  ждет немало. Интересно, когда после выборов в США начнется Гражданская война, они за шасси самолетов цепляться будут, или штурмовать проходы, отплывающие через океан?
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1 час.
Вадим Кузнецов
Это не совсем &quot;самовольное оставление места службы&quot;. Более точная формулировка - в ст. 338 УК РФ. Дезертирство. П.2 &quot;Дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.&quot; Но тут более интересна часть 3 &quot;3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.&quot;
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1 час.
ВС
Валерий Сорокин
Ну что сказать, сучья семья эти бидовы.
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27 мин.

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