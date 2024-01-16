Уйти в самоволку, попасть в сборную США и клясть русских с телеэкранов: Сколько выдержат попавшие в розыск спортсмены?

Фамилия Бида - украинского происхождения, от слова "бида" -то есть "беда", "неприятности". Судя по всему эту семейку неприятностей ждет немало. Интересно, когда после выборов в США начнется Гражданская война, они за шасси самолетов цепляться будут, или штурмовать проходы, отплывающие через океан?

Вадим Кузнецов

Это не совсем "самовольное оставление места службы". Более точная формулировка - в ст. 338 УК РФ. Дезертирство. П.2 "Дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет." Но тут более интересна часть 3 "3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет."