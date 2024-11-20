Тесты на сложные инструменты удались трети проходивших их неквалов

Тестирование для неквалифицированных инвесторов перед покупкой сложных финансовых инструментов за время действия этой процедуры уже прошли 12,5 млн человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты.