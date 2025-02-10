Возможному "политеховскому" маньяку Манишину продлили срок заключения в СИЗО

Предыдущий срок ареста Манишина истекал 21 февраля 2025 года Калманский районный суд на заседании 10 февраля продлил срок заключения в СИЗО возможному "политеховскому" маньяку Виталию Манишину до 21 мая 2025 года.
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